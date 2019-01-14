التغطية العالمية... الصواريخ الجديدة توسع قدرات "تو-95"

أفادت مجلة "ميليتاري ووتش" أن القوات الجوية الروسية ستحصل في القريب العاجل على 4 "دببة" محدثة، ستكون مزودة بالصواريخ المجنحة بعيدة المدى من طراز "إكس-101" و"إكس-102". ويمكن النوع الأول من الصواريخ رأس حربي عادي، أما الثاني له رأس نووي تكتيكي. ويصعب كشف هذه الصواريخ بسبب الارتفاع المنخفض للتحليق، كما أن هيكلها مصنوع من مواد مركبة تمتص الإرشارات الراديوية.

وذكرت المجلة أن طائرة " تو-95 " قديمة، ويتم اعتراضها في حال دخولها إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو أو مقاتلات العدو، إلا أن صواريخها تشكل خطرا على جميع منظومات الدفاع في العالم.

وعلى نقيض "تو-160"، التي تحمل الذخيرة في مقصورات خاصة، فإن "الدب" يحمل الصواريخ على أجهزة تعليق خارجية. وتتمكن "إكس-101" و"إكس-102" من التحليق نحو 9 ساعات، ما يعني أن مدى الصواريخ يتراوح ما بين 3-5 آلاف كم.

وبذلك تتمكن "تو-95إم إس" من ضرب أهداف في أوروبا والولايات المتحدة دون مغادرة المجال الجوي الروسي. وتوفر هذه الصواريخ للقاذفات تغطية عالمية.