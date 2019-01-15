الجيش السوري يحصن مدفعيته

أعلنت صحيفة عن تعديل مدافع معروفة باسم "شيلكا" في سوريا.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن مدافع "شيلكا" المعدلة التابعة للجيش السوري جاهزة للقتال ويمكنها أن تخوض المعركة في أي وقت.

​وخصص مدفع "شيلكا" الذاتي الحركة للتعامل مع الأهداف الجوية، ولكنه يُستخدم في سوريا ضد الأهداف الأرضية.

ويستطيع مدفع "شيلكا" أن يصيب هدفا على بعد 2000 متر. ويستطيع كل من مواسيره الأربع أن يطلق 1000 طلقة في الدقيقة.

ولأن دروع مدفع "شيلكا" تعتبر ضعيفة فإن الجيش السوري قام بتقويتها بواسطة ما يوفر حماية إضافية.

وشاركت مدافع "شيلكا" المعدلة التي صارت محصنة جدا في غالبية المعارك الضارية.

وبفضل الحماية الإضافية بقي أحد مدافع "شيلكا" في ميدان القتال في ريف دمشق، في فبراير/شباط الماضي، بعد أن أصابته قذيفة صاروخية في مؤخرته.

وتم مؤخرا تجهيز بعض مدافع "شيلكا" التابعة للجيش السوري بمنظومة دفاعية بصرية إلكترونية سورية الصنع معروفة باسم "سراب".

وتعزز هذه التعديلات إمكانيات مدافع "شيلكا" السورية لمقاومة الوسائط المضادة للدبابات.