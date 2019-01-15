مدفع "إم-30" يواصل مشواره القتالي في الشرق الأوسط

ونُشر على شبكة الإنترنت فيديو يُظهر استخدام إحدى وحدات مدفعية الجيش السوري لمدافع "إم-30".

​والتُقط الفيديو في ريف حلب. وتظهر فيه مرابض مخبأة في الأرض لمدافع "إم-30".

وتواصل مدافع "إم-30" عيار 122 ملم، وهي من صنع سوفيتي، مشوارها القتالي الناجح في سوريا منذ سنوات. وقد خاضت عدة حروب في الشرق الأوسط أولاها حرب عام 1967.

ولا يعتبر هذا المدفع من المدافع البعيدة المدى حيث لا يتجاوز مداه 11800 متر، ولكنه خفيف حيث يبلغ وزنه 2450 كيلوغراما ويتميز ببساطة تشغيله وسهولة صيانته.