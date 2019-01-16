المنطقة العسكرية المركزية تحصل على مدافع هاوتزر "مستا-إس"

مدافع الهاوتزر الجديدة التي حصل عليها مركز التدريب على المدفعية في ساراتوف قادرة على إطلاق القذائف الموجهة "كراسنوبول" بدقة عالية.

استلم مركز التدريب على استخدام المدفعية، المتمركز في ساراتوف، دفعة من أربعة مدافع هاوتزر ذاتية الحركة "مستا-إس"، وفقا للخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية المركزية.

© Sputnik . Vasiliy Batanov المدافع الصاروخية "مستا-بي" تظهر بالقرب من دمشق

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدافع قادرة على إطلاق القذائف الموجهة العالية الدقة "كراسنوبول"، واستخدمت في سوريا ودمرت المسلحين الذين قصفوا قاعدة حميميم الجوية.

"مستا-إس" مدفع عيار 152 ملم ذاتي الدفع، مصمم على أساس وحدات دبابات "تي-72" و"تي-80" ومدفع "مستا-بي". وزنه 42 طن. مصمم لتدمير المدفعيات وقذائف الهاون والمركبات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات والوسائل المضادة للدفاع الجوي والمضادة للدفاع الصاروخي وغيرها من الأهداف.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن القوات الصاروخية ستحصل على 40 مركبة مدرعة، من بينها مدافع هاوتزر 2إس19إم2 "مستا-إس إم".