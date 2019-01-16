الدفاع الجوي في القرم "يسقط" أكثر من 100 درون وصاروخ مجنح

تم تدمير أكثر من 100 طائرة من دون طيار وصاروخ مجنح افتراضية في القرم خلال التدريبات.

ودمرت هذه الأهداف كتيبة المنظومة الصاروخية "بانتسير-إس"، وفقا للمنطقة العسكرية الجنوبية.

© Sputnik . Ilya Pitalev الانتهاء من اختبارات صاروخ "بانتسير" الجديد خلال شهر

وجرى إطلاق النار في إطار يوم مكافحة الصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار للعدو الافتراضي. وشارك في التدريبات حوالي 100 عسكري و20 وحدة من المعدات العسكرية من "بانتسير" التي هي جزؤ من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وكانت المهمة الرئيسية في التدريبات هي الكشف عن الهدف في الجو وتدميره بوقت قصير جدا.

وقال رئيس الخدمو الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية، العقيد فاديم أستافييف أن قوات الدفاع الجوي تدربت على ضرب الأهداف الجوية الصغيرة والتي تحلق بسرهة منخفضة وعلى علو منخفض. وتدرب طاقم الدفاع الجوي على مرافقة مختلف محطات ومنظومات الحرب الإلكترونية والاستطلاع بما في ذلك من الجيل الجديد.

وقد صممت منظومة "بانتسير" لحماية المرافق المدنية والعسكرية من جميع وسائل الهجوم الجوي الحديثة والواعدة في أي بيئة إلكترونية مناخية أو إشاعية نهارا وليلا. كما تتمكن المنظومة من حماية المنشآت من التهديدات البرية والبحرية.