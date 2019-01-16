القوات البحرية الروسية تحصل على الفرقاطة الجديدة "أدميرال كاساتونوف"

سوف يتم تسليم أحدث فرقاطة من مشروع 22350 "أدميرال كاساتونوف" إلى القوات العسكرية البحرية الروسية في نهاية عام 2019.

وقد اجتازت السفينة المرحلة الأولى من التجارب البحرية وتستعد للمرحلة الثانية التي ستجري الربيع، وفقا للخدمة الصحفية لحوض بناء السفن "سيفيرنايا فيرف".

© Sputnik . Nikolai Protopopov شاهد أحدث فرقاطة خفية روسية "الأميرال كاساتونوف"

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن الخبراء راضين عن نتائج هذه المرحلة من التجارب. فقد عبرت السفينة أكثر من 500 ميل خلال رحلتها الأولى.

وكان على متن السفينة أعضاء الطاقم وصانعي السفن وممثلي وزارة الدفاع الروسية. ولم يتمكنوا من التحقق من السرعة القصوى بسبب ظروف الجليد الصعبة. ولكن تم الانتهاء من المهام الرئيسية المتعلقة باختبار عدد من أنظمة السفن بما في ذلك المعدات الملاحية والاتصالات، بالإضافة أنظمة القيادة. وأشار الطاقم إلى سهولة قيادة السفينة.

والآن أول سفينة من سلسلة مشروع 22350 "أدميرال كاساتانوف" موجودة في "سيفيرنايا فيرف". وتستمر اختباراتها.

الفرقاطة من مشروع 22350 "أدميرال فلوت كاساتانوف" سعتها 5000 طن. طولها 135 مترا وعرضها 16. سرعتها 29 عقدة. طاقمها من 170 شخصا. وهي مزودة بمدفعية عيار 130 ملم "أ-192" ومنظومة الدفاع الجوي "بوليمينت-ريدوت" و16 منصة إطلاق لصواريخ "أونيكس" أو "كاليبر" وأسلحة مضادة للغواصات. ويوجد على متنها مروحية "كا-27".