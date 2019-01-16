ظهور صورة لطائرة دون طيار روسية سرية

نشر في الإنترنت صور للنموذج الثالث للطائرة من دون طيار الاستطلاعية الاستراتيجية "الطير".

وزن الإقلاع للطائرة 5 أطنان مع باع جناحيها أكثر من 28 متر صممت في مكتب التصمم في قازان "سيمونوف". ويتم جمع واختبار النماذج في مصنع الطائرات "كوربونوف".

Третий прототип стратегического беспилотного разведчика "Альтаир" в небе над Казанью. Фото https://t.co/UGAtD9UMFw. pic.twitter.com/9D4XVuqfrW — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 16, 2019

وتستطيع طائرة "الطير" التحليق في الجو يومين كاملين دون التزود بالوقود بفضل محركي الديزل بقوة 250 حصانا. والتحليق 10 كيلومترات. وهي مصنعة من مواد مركبة. وهذا يجعل الطائرة غير مرئية على الرادارات وسمح وزن الطائرة بزيادة كتلة الحمولة. ويخطط تثبيت محطة استطلاع بصرية ورادار في الجزء الأمامي من الطائرة، وفي الذيل هوائية للاتصال بالأقمار الصناعية. ومن الممكن أيضا تركيب أسلحة هجومية تصل كتلتها إلى طن.

ويتم إنشاء الطائرة بدون طيار بطلب من وزارة الدفاع الروسية. ويخطط العسكريون استخدام "الطير" من أجل عمليات الاستطلاع الاسراتيجية ونقل الحمولة والقيام بمهام أخرى بعد الانتهاء من الاختبارات.