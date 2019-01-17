سوريا تشهد "عاصفة" لا ترحم

وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن المفاجأة التي أعدها الجيش السوري عبارة عن قذائف صاروخية خاصة براجمات "أوراغان" (عاصفة) تزن الواحدة منها 270 كيلوغراما.

​وأشارت إلى أنه تم رصد سيارات محملة بالقذائف الصاروخية وكذلك راجماتها في شمال محافظة حماة.

وتشكل راجمات "أوراغان" إلى جانب راجمات "سميرتش"، عصب المدفعية الصاروخية للجيش السوري وقوتها الرئيسية. ويستفيد الجيش السوري منها في كل عملية كبيرة ضد الإرهابيين.

وتم الإعلان عن وجود راجمات "أوراغان" في سوريا قبل بدء أحداث الحرب. وفي بداية عام 2014 ظهرت معلومات عن استخدامها القتالي.

وبصرت راجمة "أوراغان" النور للمرة الأولى في القرن الماضي في الاتحاد السوفيتي. إلا أنها لا تزال تعتبر من أقوى راجمات الصواريخ في العالم.

وبإمكانها أن ترمي الخصم بـ16 قذيفة صاروخية عيار 220 ملم يتراوح وزنها بين 256 و280 كيلوغراما. ويصل مداها إلى 35 كيلومترا.

وتوضع الراجمة على سيارة "زيل-135إل إم" التي تستطيع أن تسير بسرعة 65 كيلومترا في الساعة.