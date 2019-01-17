سوريا... مطاردة الدواعش بسيارات "باتريوت"

تستمر القوات السورية في استخدام السيارات التي يصنعها مصنع روسي معروف اختصارا باسم "أو أ زي".

وأخيرا نُشرت على شبكة الإنترنت صورة يظهر فيها جندي سوري على خلفية إحدى سيارات "باتريوت" التي ينتجها مصنع "أو أ زي" (أي مصنع السيارات في مدينة أوليانوفسك).

​وقد أثبتت هذه السيارات جدواها في سوريا.

وشوهدت سيارات "أو أ زي" وهي سيارات قادرة على اجتياز الأراضي الوعرة، في سوريا للمرة الأولى في بداية عام 2016. وتوجد هناك نسخ لسيارة "أو أ زي باتريوت" مزودة بالمدافع الرشاشة وقواذف الرمانات.

وتستخدم هذه السيارات في سوريا في أحيان كثيرة كبديل للمدرعات الثقيلة مثل الدبابات ومركبات المشاة القتالية.

وقالت صحيفة روسية إن القوات المسلحة الروسية تستفيد من تجربة استخدام سيارات "أو أ زي" في سوريا. فمثلا، حصلت إحدى كتائب القوات البرية الروسية على سيارات "باتريوت" المزودة بالمدافع الرشاشة "كورد" وقواذف الرمانات "بلاميا".

كما تم في معارض أقيمت في العام الماضي عرض نسخ لسيارة "باتريوت" مزود بصواريخ "كورنيت" المضادة للدروع وراجمات القذائف الصاروخية "سيل".