خطط أمريكية بنشر أقمار صناعية عسكرية

صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين، إن نشر الأقمار الصناعية في الفضاء هو أحد أهم البنود في بيان الدفاع الصاروخي الجديد الذي سيطرح، اليوم الخميس.

وزارة الدفاع الروسية روسيا تطلق أقمارا عسكرية

وقال المسؤول، نركز اهتمامنا في استخدام إمكانية الفضاء ، وهذا ما نريد أن نستثمر فيه الآن، ونعتقد أنه من المهم للغاية تجاوز الخيارات المتاحة لنا الآن، فالفضاء هو مفتاح الخطوة التالية في مجال الدفاع الصاروخي.

وحسب النائب، يدعو البيان للبحث في مفاهيم الدفاع الصاروخي المختلفة، بما في ذلك نشر أنظمة اعتراض والأقمار الصناعية مع المنشآت الليزرية في الفضاء.

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قد حدد في وقت سابق، مهمة لتخصيص قوات فضائية عسكرية منفصلة عن فروع القوات القائمة، ودعا إلى الريادة في هذا المجال.

ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تستهدف القيادة في الفضاء ولا تنوي "التضييق" على روسيا والصين.

ووفقا لميزانية الدفاع للسنة المالية 2019، والتي ستبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، فإن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، وهي جزء من وزارة الدفاع، ستضطر قريبا لبدء العمل على نشر أنظمة في الفضاء لتتبع واعتراض الصواريخ الباليستية. ووفقًا للوثيقة، يجب الانتهاء من تطوير وتطبيق "معمارية مستشعرة للحيز الفضائي" بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، ويمكن نشر أنظمة الاعتراض في وقت لاحق.

وحتى نهاية عام 2018، ستقوم وزارة الدفاع الأمريكية بإعداد مقترح تشريعي للتكوين النهائي للقوات الجوية، وسوف يقدم إلى مجلس النواب في مطلع العام المقبل، كجزء من الميزانية المقترحة لإدارة ترامب، لعام 2020.