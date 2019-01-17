الجيش العراقي يعرض قوته الضاربة الرئيسية

واعتبرت صحيفة روسية أن دبابة "تي-90إس" وهي من صنع روسي، تغدو دبابة رئيسية للجيش العراقي.

وشوهدت النسخة العراقية من دبابة "تي-90" للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2017 حين ظهرت على شبكة التلفزيون الروسي.

وتتمثل أهم ميزة للنسخة العراقية من دبابة "تي-90" في الحجاب الواقي الذي يغطي جسم الدبابة ويحميها من القذائف الخارقة للدروع.

وهناك دروع خاصة تحمي أجهزة التنشين من الرصاصات وشظايا القذائف.

وكذلك حصلت النسخة العراقية على مكيف الهواء ووحدة توليد طاقة كهربائية بديلة كافية لتشغيل معدات الدبابة في حال إطفاء المحرك الرئيسي.

وأعلنت مصادر في فبراير/شباط 2018 عن وصول دبابات صنعتها روسيا للجيش العراقي إلى العراق. وتسلمتها الفرقة المدرعة التاسعة التي كانت من قبل تمتلك دبابات "إم1ايه1إم" الأمريكية و"تي-72إم1" السوفيتية الصنع.

وجرى على مدى العام تدريب الطواقم العراقية على تشغيل الدبابات الجديدة.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الدبابات التي وصلت من روسيا أبرزت قدرتها القتالية وأثبتت قابليتها للاستخدام في هذه المنطقة، ونالت تقدير العسكريين العراقيين.