الطيران الأمريكي يشن هجوما على المقاتلة الروسية "سو - 57" (صور)

يقوم الأمريكان بتصميم مقاتلتهم من طراز "إف 16 سي"، بشكل يشابه المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو – 57".

نشر العميد الأمريكي، روبرت نوفوتني، على صفحته بـفيسبوك، صورة جديدة للمقاتلة "إف — 16"، مطلية بنفس ألوان المقاتلة الروسية "سو — 57"، وقد قام المستخدمون باختيار شكل الرسم المناسب للمقاتلة "إف — 16"، وتوقف اختيارهم عند رسم يدعى "فايبر"، ومعناه أفعى سامة.

ووفقا للعميد، سيتم إعادة طلاء المقاتلة في بداية الصيف القادم، ومن المتوقع أن تكون "إف — 16" واحدة رموز المعرض الوطني الجوي في قاعدة نيليس الجوية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم 2019.

يذكر أن السرب المسمى "Aggressor" موجود في الولايات المتحدة منذ عام 1969، وقام طياروه بنسخ تكتيكات الطيارين السوفييت، ولم تتوقف أمريكا عن هذه الممارسة حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وهكذا تشرت صورة للمقاتلة "F/A-18" الأمريكية عام 2016 التي كانت مطلية بألوان المقاتلة الروسية "سو — 34".

وصممت "سو — 57" لضرب أهداف جوية وأرضية وبحرية، والقيام بمهمة الاستطلاع والاستخبار وهدم نظام الإدارة والسيطرة على طيران العدو.

وستتسلم القوات الجوية الروسية أولى دفعات طائرات من طراز "سو — 57" تضم 12 طائرة في عام 2019.