العسكريون اليمنيون يتفننون في ابتكار آليات قتالية

فمثلا، تمكنوا من تطوير ناقلة الجنود المدرعة القديمة "بي تي إر-152" من خلال تزويدها بسقف مدرع مع برج قتالي يحتوي على المدفع الرشاش الخاص بمدرعة "بي إر دي إم-2".
ATS-59G tractor with D-30 howitzer in Yemen pic.twitter.com/4eYekVsdi6— Caesar (@Ninja998998) January 2, 2019
كما أنهم زودوا عربات "إم113" الأمريكية ببرج قتالي مماثل.
من الجدير بالذكر أنهم صنعوا مدفعا ذاتي الحركة من جرار مجنزر سوفيتي الصنع يزن 13 طنا هو "أ تي إس-59غي" الذي زودوه بدرع مضاد للرصاص ووضعوا مدفع الهاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم في صندوقه.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن هذا المدفع يستطيع أن يصيب أهدافا على بعد 15300 متر، ويقدر على إطلاق 8 قذائف في الدقيقة، ويستطيع أن يسير على الطريق العادي بسرعة 45 كيلومترا في الساعة.
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