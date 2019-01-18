العسكريون اليمنيون يتفننون في ابتكار آليات قتالية

فمثلا، تمكنوا من تطوير ناقلة الجنود المدرعة القديمة "بي تي إر-152" من خلال تزويدها بسقف مدرع مع برج قتالي يحتوي على المدفع الرشاش الخاص بمدرعة "بي إر دي إم-2".

ATS-59G tractor with D-30 howitzer in Yemen pic.twitter.com/4eYekVsdi6 — Caesar (@Ninja998998) January 2, 2019

​كما أنهم زودوا عربات "إم113" الأمريكية ببرج قتالي مماثل.

من الجدير بالذكر أنهم صنعوا مدفعا ذاتي الحركة من جرار مجنزر سوفيتي الصنع يزن 13 طنا هو "أ تي إس-59غي" الذي زودوه بدرع مضاد للرصاص ووضعوا مدفع الهاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم في صندوقه.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن هذا المدفع يستطيع أن يصيب أهدافا على بعد 15300 متر، ويقدر على إطلاق 8 قذائف في الدقيقة، ويستطيع أن يسير على الطريق العادي بسرعة 45 كيلومترا في الساعة.