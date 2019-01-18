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15:29 18 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات

    الدفاع الجوي... "الدرع" الروسي يتفوق على "العنكبوت" الإسرائيلي

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    رصد عسكري
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    عقدت صحيفة روسية مقارنة بين منظومتين من منظومات الدفاع الجوي الروسية والإسرائيلية.

    ونوهت صحيفة "زفيزدا" الأسبوعية إلى أن منظومة "بانتسير" (درع) الروسية تتميز بسهولة صيانتها وإصلاحها بالمقارنة مع منظومة Spyder (عنكبوت) الإسرائيلية.

    وتتساوى المنظومتان في السرعة، فكل منهما يستطيع السير بسرعة تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة. إلا أن المنظومة الروسية تتفوق في القدرة على اجتياز الأراضي الرخوة.

    كما أنها تتفوق في القوة النارية، فصواريخ البانتسير الـ12 تستطيع إصابة الهدف على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترا وعلى بعد 20 كيلومترا.

    ويبلغ وزن العبوة الناسفة التي يحملها صاروخ البانتسير 20 كيلوغراما.

    أما بالنسبة للأهداف المنخفضة الارتفاع فيدمرها الدرع الروسي بواسطة مدافعه عيار 30 ملم التي تطلق 5000 طلقة في الدقيقة.

    ويحوز العنكبوت الإسرائيلي على 8 صواريخ يبلغ وزن عبوتها الناسفة 23 كيلوغراما أو 11 كيلوغراما.

    منظومة سبايدر للدفاع الجوي
    © Photo / Pritishp333
    منظومة "سبايدر" للدفاع الجوي

    وتتخلف المنظومة الروسية في مدى اكتشاف الهدف ولكنها تتقدم في سرعة التعامل مع الهدف.

    وهكذا أظهرت المقارنة أن المنظومة الروسية تتفوق على نظيرتها الإسرائيلية بفضل القدرة على تدمير الأهداف الجوية والأرضية والقدرة على إطلاق النار أثناء الحركة.

     

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    أخبار روسيا, صحيفة, مقال, روسيا
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