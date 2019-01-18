عرض أحدث التقنيات العسكرية في ضواحي موسكو (صور)

أفاد المكتب الإعلامي لمركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" بأن المركز سيقوم بعرض، اليوم الجمعة، أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا (ضواحي موسكو).

وأضاف المكتب الإعلامي، بأن المعرض سيستمر ليوم 21 من الشهر الجاري والموافق يوم "الجهد الهندسي" في روسيا، وسيتم عرض مهام الاستطلاع الهندسية باستخدام أحدث المعدات العسكرية، بالإضافة إلى عرض المعدات العسكرية الخاصة بالجنود.

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Evgueniya Novojenina

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Evguniya Novojenina

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Evgueniya Novojenina

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Evgueniya Novojenina

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Евгения Новоженина

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Evgueniya Novojenina

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Евгения Новоженина

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Евгения Новоженина

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Evgueniya Novojenina

مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو © Sputnik . Evguniya Novojenina 1 / 10 © Sputnik . Evgueniya Novojenina مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو

وأشار المكتب إلى أن الزوار يستطيعون ارتداء النماذج الجديدة من الدروع الواقية للبدن والخوذات الفولاذية والنظارات المضادة للانفجار وقفازات الرماية، والشعور بأنهم أعضاء في طاقم ناقلة جند مدرعة.

وسيقوم الزوار من مراقبة عناصر "الجهد الهندسي" وهم يقومون بعمليات الفحص للأجسام المشبوهة وطريقة إبطال العبوات.

وسيحضر فعاليات المعرض رئيس قسم الهندسة في "روس غفارديا" ألكسندر زاروفنياتنيخ.