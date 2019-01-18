عرض أحدث التقنيات العسكرية في ضواحي موسكو (صور)

وأضاف المكتب الإعلامي، بأن المعرض سيستمر ليوم 21 من الشهر الجاري والموافق يوم "الجهد الهندسي" في روسيا، وسيتم عرض مهام الاستطلاع الهندسية باستخدام أحدث المعدات العسكرية، بالإضافة إلى عرض المعدات العسكرية الخاصة بالجنود.
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Evgueniya Novojenina
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Evguniya Novojenina
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Evgueniya Novojenina
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Evgueniya Novojenina
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Евгения Новоженина
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Evgueniya Novojenina
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Евгения Новоженина
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Евгения Новоженина
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Evgueniya Novojenina
- مركز الهندسة والخدمات التقنية "روس غفارديا" يعرض أحدث وسائل الحماية والدروع الواقية للبدن، في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو© Sputnik . Evguniya Novojenina
وأشار المكتب إلى أن الزوار يستطيعون ارتداء النماذج الجديدة من الدروع الواقية للبدن والخوذات الفولاذية والنظارات المضادة للانفجار وقفازات الرماية، والشعور بأنهم أعضاء في طاقم ناقلة جند مدرعة.
وسيقوم الزوار من مراقبة عناصر "الجهد الهندسي" وهم يقومون بعمليات الفحص للأجسام المشبوهة وطريقة إبطال العبوات.
وسيحضر فعاليات المعرض رئيس قسم الهندسة في "روس غفارديا" ألكسندر زاروفنياتنيخ.
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