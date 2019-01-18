القوات الروسية في القطب الشمالي تستعد لاستلام أول نظام دفاع جوي "بانتسير- سي أي"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوتشوكو، أن نظام الدفاع الجوي "بانتسير- سي أي" سيدخل حيز الخدمة لدى الجيش الروسي في عام 2019.

ويشار إلى أن المجموعة الأولى من هذا المجمع معدة خصيصا للعمل في القطب الشمالي. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، سيتم قريبا اختبار المنظومة.

وقال كريفوتشوكو: "سنستلم أول مجموعة من نظام الدفاع الجوي الخاص لمنطقة القطب الشمالي هذا العام".

ويشار إلى أن نظام الدفاع الجوي "بانتسير- سي" تعد الأفضل في فئتها. حيث سمحت العملية العسكرية في سوريا وخبرة التشغيل الطويلة في ظروف قتالية حقيقية لمصممين بتحسين منظومة "بانتسير-إس" إلى أقصى حد، مما أدى إلى توسيع حدود اكتشاف وتدمير الأهداف الصغيرة وذات السرعة المنخفضة بشكل كبير.

ووفقاً للقرارات التي اتخذتها وزارة الدفاع الروسية، فإن التحديث سيؤثر على جميع منتجات بانتسير، بما في ذلك تلك المصنعة بالفعل بموجب العقود المبرمة سابقاً.

وفي وقت سابق، أصبح من المعروف أن الجيش الروسي بدأ في اختبار نسخة حديثة من نظام الدفاع الجوي "إس-400". حيث سيكون النظام الجديد قادرا على العمل في الظروف المناخية الصعبة وفي درجات حرارة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر.