"المكنسة" القتالية السورية تحافظ على جاهزيتها

ومن هذه الآليات ما يسمى بـ"المكنسة القتالية" وهي آلية المدفعية المضادة للطائرات "زي بي أو-4".

Syrian forces in Suqailabiyya, Qalaat Al Mudiq front #Hama pic.twitter.com/KOIsxGFndi — Bosni (@Bosni94) January 10, 2019

​وظل الجيش السوري يستفيد من هذه الآليات منذ أن بدأت أحداث الحرب في سوريا.

وكانت مدافع "زي بي أو-4" توضع على مركبات القتال "بي إم بي-1" وجرارات العتاد العسكري.

وكان مدفع "زي بي أو-4" السلاح الأساسي للآلية القتالية المبتكرة التي أطلق عليها اسم "الترميناتور السوري". وكانت دبابة "تي-72" أساس الترميناتور السوري.

ولكن غالبية مدافع "زي بي أو-4" التي استخدمها الجيش السوري وُضعت على السيارات. ونشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فيديو يُظهر وضع مدفع "زي بي أو-4" على سيارة "غي أ زي-66".

وسُميت هذه المدافع الذاتية الحركة المبتكرة بـ"المكنسة القتالية". ويشار إلى أنها لا تقل فعالية عن نماذج العتاد العسكري الأكثر حداثة.

وكذلك تظهر في الفيديو آلية أخرى ملقبة بـ"موتوليغا".

وشوهدت هذه الآلية في سوريا للمرة الأولى في أغسطس/آب 2017.

وتلخصت وظيفتها الأساسية في نقل الجنود وتوفير الدعم الناري لهم. ومن أجل ذلك تم تجهيزها بمدفعين رشاشين.