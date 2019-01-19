"مي-26تي2في" تجتاز الاختبارات الأولية بنجاح

تم الانتهاء من الاختبارات الأولية للمروحية الثقيلة "مي-26تي2في" بنجاح، ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الحكومة قبل نهاية الربع الأول من هذا العام، وفقا للخدمة الصحفية لشركة المروحيات الروسية القابضة "مروحيات روسيا".

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "اجتازت مي-26تي2في اختبارات الطيران الأولية بنجاح. وفي الوقت الحالي تقوم وزارة الدفاع الروسية بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الاختبارات الحكومية المشتركة، وبعد الانتهاء من هذا العمل ستبدأ المروحية اختبارات الحكومة. ونتوقع حدوث هذا قبل نهاية الربع الأول من عام 2019".

© Sputnik . Michail Voskresenskiy البدء بإنتاج "مي-26" في 2019

وكان قد أعلن في وقت سابق أنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم التسلسلي للمروحيات في بداية علام 2019. وقامت المروحية الحديثة بأول رحلة في أغسطس أب 2018.

وتحتلف المروحية عن مروحية "مي-26" الأساسية بالمجموعة المتكاملة والحديثة من المعدات الراديو إلكترونية على متنها. بالإضافة إلى ذلك تسمح بإجراء رحلة إلى نقطة محددة سلفا والهبوط والمناورة قبل الهبوط والعودة إلى القاعدة الأساسية أو البديلة بشكل تلقائي.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب مجمع هوائي رقمي على الطائرة، وظهرت مؤشرات متعددة الوظائف من البلورات السائلة الملونة في قمرة القيادة، مما قلل بشكل كبير من الضغط على طاقم الطائرة.

وزودت "مي-26تي2في"ب مجمع الدفاع الجوي الجديد "فيتيبسك، ليس فقط للكشف عن التهديد للمروحية، ولكن أيضا لمواجهة الوسائل المهاجمة برؤوس موجهة بالأشعة تحت الحمراء.