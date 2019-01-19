أول صورة لأحدث نظام هاون "دروك"

وقد تم الإعلان عن هذه النظام لأول مرة في المنتدى الدولي العسكري التقني "آرميا-2017".

ويتم إنشاء هذه التقنية في إطار أعمل التصميم التجريبي "نابروسوك".

Первое фото САУ "Дрок". Фото: ЦНИИ "Буревестник" / otvaga2004 pic.twitter.com/ifnTJhpryK — Komandante (@KomandanteS17) January 18, 2019

وتسمح أسلحة هذا النظام بتغطية أهداف على بعد 6000 متر. وفي نفس الوقت يبلغ الحد الأدنى لمدى إطلاق النار 100 متر. ويطلق 12 قذيفة في الدقيقة. ويوجد فيها 40 قذيفة. ويتألف الطاقم من 4 مقاتلين.

وتم تثبيت الوحدة القتالية على منصة المدرعة "تايفون دي في دي". وفيها مدفع رشاش يمكن التحكم فيه عن بعد لضرب الأهداف الأرضية والجوية وهي مزودة أيضا بمنظومة إلكترونية بصرية مضادة.

ووفقاً لمجموعة دعم المعلومات التابعة لقوات الإنزال الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، في عام 2019 سيتم اختبار نظام الهاون هذا. بعد ذلك، سيتم تسليمها لقوات الإنزال الجوية.