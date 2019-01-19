الأسطول الروسي يرصد مدمرة صواريخ أمريكية في البحر الأسود

رصدت البحرية الروسية مدمرة أمريكية في البحر الأسود، حسبما ذكر بيان مركز الدفاع الوطني للمراقبة.

© Sputnik . Nikolay Shestakov القوات البحرية الروسية تحصل على الفرقاطة الجديدة "أدميرال كاساتونوف"

موسكو — سبوتنيك . أعلن مركز الدفاع الوطني للمراقبة، اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري، أن الأسطول الروسي في البحر الأسود رصد مدمرة صواريخ أميركية في البحر.

وذكر بيان صادر عن المركز أن قوات الأسطول الروسي في البحر الأسود رصد مدمرة صواريخ أمريكية من طراز "دونالد كوك"، بعد دخولها إلى مياه البحر الأسود.

وأضاف البيان: "لازمت مدمرة الصواريخ الأمريكية فرقاطة روسية، وتابعت مسارها باستخدام أنظمة مراقبة تقنية والكترونية.