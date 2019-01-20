الدبابة الروسية "النسر الأبيض" تشارك في العرض العسكري في لاوس

أقيم عرض عسكري في عاصمة لاوس في فينتيان، وشاركت الدبابات الروسية تي-72بي1 "بيلي أريول" (النسر الأبيض) والمركبات المدرعة بي إر دي إم-2إم. وقد حصل جيش لاوس مؤخرا على المدرعات وعرضت لأول مرة أمام الجمهور.

وسارت دبابات "النسر الأبيض" في شوارع فينتيان وراء الدبابات السوفيتية الخفيفة العائمة بي تي-76 وتي-54بي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع في لاوس والجنرال في الجيش تيانسمون تيانيالات ورئيس الوفد العسكري الروسي اللواء ألكسندر كشيموفسكي في الحفل.

وتجدر الإشارة إلى أن لاوس أصبحت الدولة الثانية التي قررت الحصول على هذه النسخة من "تي-72"، والمشتري الأول هو نيكاراغوا.

وتختلف دبابة "النسر الأبيض" بمظهرها الخارجي عن الاصدارات السابقة بوجود نظام توجيه بانورامي، الذي يسمح بالقتال ليلا نهارا بفعالية. ونظام توجيه أخر مزود بمصور حراري. وفيها مدفعية عيار 125 ملم ذخيرتها 42 قذيفة و2500 طلقة. وكذلك مدفع رشاش عيار 12.7 "كورد" ب 600 طلقة.

و"النسر الأبيض" مزودة بحماية ديناميكية "كونتاكت"، وفيها شاشات إضافية، وتبلغ قوة المحرك في-84إم إس-840 حصانا، وسرعتها القصوى 60 كيلومتر في الساعة، واحتياطي الطاقة 700 كيلومتر، أما الوزن القتالي فهو 47 طن، ويتكون طاقمها من 3 أشخاص.