ما مدى خطورة المدمرة دونالد كوك الأمريكية في البحر الأسود

تحمل المدمرة الأمريكية دونالد كوك، التي دخلت البحر الأسود، أسلحة خطيرة على متنها.

وأوردت مصادر أنه تم إطلاق المدمرة الأمريكية إلى الماء في عام 1998. وسعتها 8915 طن. الحد الأقصى لطول السفينة هو 153.92 متر، وعرضها 20.1 متر. تستطيع دونالد كوك الوصول إلى سرعة 32 عقدة وتبحر 4400 ميل بسرعة 20 عقدة. يضم طاقم المدمرة الأمريكية 337 شخصا.

هذه السفينة تابعة للبحرية الأمريكية من الجيل الرابع مع صواريخ موجهة. وتعتبر صواريخ كروز الموجهة السلاح الرئيسي فيها، صواريخ توماهوك، التي يمكن أن تكون مجهزة برؤوس حربية نووية وتضرب أهدافا على مسافة تصل إلى 2500 كيلومتر.

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 19, 2019

يمكن أن يكون على متن دونالد كوك 56 أو 96 صاروخا من هذا النوع، اعتمادا على كيفية تجهيز السفينة. أيضا من أسلحة المدمرة المدفعية من عيار 127 ملم "مارك 45"، ونظام "فالانكس" الصاروخي عيار 20 ملم المضاد للطائرات، وصواريخ مضادة للسفن والغواصات والطوربيدات وكذلك مروحية Seahawk متعددة الأغراض.

ودخلت هذه السفينة الحربية الأمريكية البحر الأسود في وقت سابق، للمشاركة في مناورات مع البحرية الرومانية.

والآن المدمرة الأمريكية مراقبة من قبل سفينة الحراسة الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود "بيتليفي".

وكانت البحرية الروسية قد رصدت مدمرة أمريكية في البحر الأسود يوم أمس، حسبما ذكر بيان مركز الدفاع الوطني للمراقبة.