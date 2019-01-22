الطائرات الأمريكية تستعد لالتقاء الصواريخ الروسية المضادة

تم رصد وسائط روسية للدفاع الجوي في أحد مراكز تدريب القوات الأمريكية.

وشوهدت في معسكر كامب شيلبي للتدريب نماذج من وسائط الدفاع الجوي الروسية "أوسا" و"تور" التي تمثل أهدافًا يتدرب طيارو مروحيات "أباتشي" الأمريكية على تدميرها.

وذكرت جريدة "ديفينس بلوغ" الإلكترونية نقلا عن المقدم ادوارد كنوبس أن الطيارين الأمريكيين يكتسبون مهارة الهجوم الجوي التي فُقدت جزئيا بعد الحرب الباردة من خلال قصف نماذج وسائط الدفاع الجوي الروسية.

وتظهر في الفيديو الذي يُظهر إغارة مروحيات "أباتشي" على الأهداف المراد تدميرها صواريخ "أوسا" و"تور" المضادة للطائرات وكذلك ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-80".

وتجدر الإشارة إلى أن العسكريين الأمريكيين كشفوا في الفترة الأخيرة أنهم ينظرون إلى طائرات روسيا والمعدات العسكرية الروسية الأخرى على أنها معدات الخصم.

وأعلنت مصادر أمريكية مؤخرا أنه سيتم تلوين مقاتلة "إف-16سي" الأمريكية بألوان مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57.

وستمثل هذه المقاتلة الأمريكية دور المقاتلة الروسية خلال المعارك التدريبية.