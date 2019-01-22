أمريكا تستخدم مجمعات الدفاع الجوي الروسية (فيديو)

نقل الإعلام الحربي الأمريكي، أن الجيش الأمريكي يستخدم شتى الوسائل والتقنيات للتصدي لروسيا أو بالأحرى للتصدي لقوات الدفاع الجوي الروسية.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدريبات عسكرية أمريكية في ولاية ميسيسيبي، يظهر في المقطع أنظمة دفاع جوي روسية، منها صواريخ أرض- جو قصيرة المدى من طراز "أو أس إيه" و"تور" وناقلة جنود مدرعة رباعية الدفع BTR-80.

ويعتقد الأمريكيون أن استخدام آليات الخصم الحقيقية خلال التدريبات تزيد من الواقعية، وتدعى هذه التدريبات "ساذرن سترايك" أي الضربة الجنوبية وتجري خلالها عمليات عسكرية واسعة النطاق وخاصة، بحسب موقع "ديفينس بلوغ".

وركز التدريب على قيام طياري "إيه إتش-64 أباتشي" بإيجاد طرق للتغلب على نظام الدفاع الجوي وكيفية تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

ووجد الأمريكيون أنهم فقدوا بعض المهارت القتالية بعد نهاية الحرب الباردة، وذلك بسبب انخفاض الحاجة إلى العمليات البرية.

والآن يتحول الجيش الأمريكي إلى التركيز على الاستعداد لصراعات عالمية في ظل تصاعد التوترات مع روسيا، مما يسبب قلقاً شديداً لدى عدد من الدول.