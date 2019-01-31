ترامب يهاجم الاستخبارات... "تقرير كوتس" يكشف 5 أسباب لـ"المواجهة الساخنة"

كشف التقرير السنوي لمدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس، وجود تباين كبير بين ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التهديدات العالمية، وتقييم الأجهزة الاستخباراتية لتلك التهديدات، وهو ما يهدد باندلاع "مواجهة ساخنة" بينهما.

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب يصف كبار قادة المخابرات في بلاده بالسلبيين والسذج تجاه إيران

ويرى ترامب أن تنظيم " داعش " الإرهابي تم هزيمته، وأن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ويقول إن كوريا الشمالية يمكن أن تتخلى عن أسلحتها النووية، ويرفض مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، إضافة إلى تصريحاته بشأن الصين.

ووصف الرئيس الأمريكي قادة استخبارات بلاده، أمس الأربعاء 30 يناير / كانون الثاني، بـ"السلبية والسذاجة"، فيما يتعلق بإيران.

ويكشف "تقرير كوتس"، الذي تم عرضه خلال جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء 29 يناير، إن هناك 5 تهديدات عالمية تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، على خلاف ما يراه ترامب، وهي:

1- الصين

"We must be ready to meet 21st century challenges and recognize the emerging threats."



Yesterday, DNI Director Dan Coats spoke to the Senate Intelligence Committee. https://t.co/6hIn1IPT4B pic.twitter.com/YkDTAy1Xyl — The Hill (@thehill) January 30, 2019

يقول التقرير إن الصين تمثل تهديدا أمنيا للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والهجمات السيبرانية، التي يمكن أن تستهدف البنية التحتية للولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات عسكرية استراتيجية.

2- روسيا

Director of National Intelligence Dan Coats warns the 2020 election will be another target for Russia and other foreign countries that are likely to use new tactics to target US elections https://t.co/eRcKzW2NU4 pic.twitter.com/2BcR78pHN7 — CNN (@CNN) January 30, 2019

يرى التقرير أن روسيا تمثل خطر على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجسس الإلكتروني، مع إمكانية تنفيذ هجمات إلكترونية ضد حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول التقرير إن روسيا تقوم بهجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية بصورة تخدم أهدافها السياسية والعسكرية، وأن موسكو تنشئ بنية تحتية تمكنها من شن تلك الهجمات لاستهداف منشآت حيوية أمريكية.

3- إيران

ذكر التقرير أن إيران تواصل مساعيها لتطوير قدرات تقنية تمكنها من تنفيذ هجمات إلكترونية ضد المنشآت الأمريكية وحلفائها، إضافة إلى تحركها نحو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على الجماهير في الدول المتحالفة مع أمريكا.

4- كوريا الشمالية

🇰🇵🇺🇸 North Korea is "unlikely to completely give up its nuclear weapons," says the U.S. Director of National Intelligence Dan Coats pic.twitter.com/7ItJDVXeym — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 30, 2019

وفقا للتقرير، فإن كوريا الشمالية تستخدم الهجمات الإلكترونية وسيلة لاستهداف المؤسسات المالية الأمريكية، وتعتمد على ذلك في الحصول على مصادر تمويل، مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية، التي نفذتها كوريا الشمالية حول العالم شملت محاولة الاستيلاء على مبالغ قيمتها 1.1 مليار دولار من مؤسسات مالية عالمية.

5- "داعش"

أوضح التقرير أن تنظيم "داعش" الإرهابي مازال يمتلك آلاف المقاتلين في سوريا والعراق، ويتبعه عشرات الشبكات الإرهابية، و8 أفرع للتنظيم، وأن التنظيم مازال يمتلك آلاف المنتشرين حول العالم.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

ويقول التقرير إنه رغم خسائر التنظيم الإرهابي الكبيرة على الأرضي، إلا أنه يمكن أن يستغل تراجع الضغط عليه لإعادة بناء قدراته، وأنه من المحتمل أن يواصل تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العالم انطلاقا من سوريا والعراق.