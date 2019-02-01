كولومبيا تنقل مدرعات إلى حدود فنزويلا

ذكر تقرير إعلامي أن كولومبيا نقلت رتلا من المدرعات إلى حدود فنزويلا.

ونُشر على شبكة الإنترنت فيديو تظهر فيه إحدى العربات المدرعة التابعة للجيش الكولومبي التي وصلت إلى الجسر الذي يحمل اسم سيمون بوليفار على الحدود الكولومبية الفنزويلية.

#AHORA Así es el movimiento militar en La Parada, norte de Santander, Colombia. Los tanques van en dirección hacia el Puente Internacional Simón Bolívar, que une a Colombia y Venezuela por el Táchira. #29Ene



Video cortesía del diputado Franklyn Duarte. pic.twitter.com/THNEUa2oxV — VPItv (@VPITV) January 30, 2019

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وتعتبر هذه العربة وهي مركبة ЕЕ-9 من صنع برازيلي، أقوى مركبة قتالية في حوزة الجيش الكولومبي. ولأن الجيش الكولومبي لا يملك الآليات المدرعة المجنزرة الثقيلة فإن هذه المركبة يُنظر إليها على أنها دبابة ذات عجلات.

ونوهت صحيفة روسية إلى أن "الدبابة" الكولومبية المتسلحة بمدفع عيار 90 ملم لا تقدر على مواجهة ومقارعة دبابات "تي-72بي1في" الفنزويلية.

وبالإضافة إلى المدفع تحتوي مركبة ЕЕ-9 على رشاشين.ويبلغ وزنها 13400 كيلوغرام.

وتستطيع "الدبابة" الكولمبية السير على الطريق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. ويقودها طاقم مكوّن من 3 أشخاص. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كيلومتر.

وإجمالًا يوجد في حوزة الجيش الكولومبي أكثر من 120 مركبة قتالية من هذا الطراز.

كما تظهر في الفيديو الذي يُظهر تنقّل الآليات العسكرية بالليل ناقلات الجنود المدرعة البرازيلية الصنع EE-11.

ويمتلك الجيش الكولومبي نحو 60 عربة من هذا الطراز. ويبلغ وزنها 14 طنا. وتتسع عربة EE-11 لـ13 شخصا. وتستطيع أن تسير بسرعة 105 كيلومترات في الساعة. ويمكن تزويدها بكميات من الوقود تكفي لـ850 كيلومترا.

وتتسلح مدرعة EE-11 بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم ولا تستطيع بالتالي أن تقارع ناقلة الجنود الفنزويلية "بي تي إر-80أ" المتسلحة بمدفع عيار 30 ملم.