ظهور فيديو لتدريبات مروحتي "التمساح" و"تيرميناتور" الروسيتين

ويظهر في الفيديو قيام طاقم المروحيتين بالتدرب على المناورة والهبوط في مطار تنتشر فيه العدوى، الناجمة عن استخدام الأسلحة البكتيرية، حيث تم إجلاء العاملين في المطار، بالإضافة إلى تعقيم المروحية من آثار البكتيرية.

في أثناء التدريب، قامت طواقم المروحيات بالإقلاع من المطار بشكل مشترك، وعملوا على الهروب من تأثير أسلحة الدفاع الجوي للعدو المحتمل، وحلقوا على ارتفاعات منخفضة.

وشاركت حوالي 15 طائرة هليكوبتر في التدريب.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديث "مي-8 أ إم تي شي" مرارا وتكرارا في العقد الماضي. وصنعت شركة "مروحيات روسيا" نسخة جديدة "مي-8 أ مي تي شي-في أ" على أساس طائرة النقل "مي-8 أ إم تي شي-في" من أجل تنفيذ المهام في القطب الشمالي.

في الوقت الذي تشهد فيه مروحية "كا-52" تطورا. فمثلا، يُتوقع أن تحصل المروحية الروسية على أسلحة جديدة وتغدو قادرة على التحليق بسرعة تصل إلى 600 كيلومتر في الساعة. كما يُنتظر تزويدها بما يمكِّنها من التنسيق مع طائرات "درون"