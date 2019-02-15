أين تخفي حاملات الطائرات مقاتلاتها ولماذا (صور)

تعتبر الطائرات المقاتلة السلاح الرئيس لأية حاملة طائرات، ويمكن لحاملات الطائرات الحديثة أن تحمل على متنها عشرات الطائرات وتتضمن المروحيات ومختلف أنواع المقاتلات.

ومع ذلك، عندما تبحر حاملات الطائرات للأغراض السلمية، فإن وجود المقاتلات على متنها ليس بالأمر الضروري، حيث يمكن أن تتعرض لبعض المخاطر بسبب الظروف الجوية السيئة.

ولهذا السبب، تتمتع أية حاملة طائرات بقسم سفلي خاص مصمم لنقل المعدات وأعمال الصيانة وأماكن خاصة لإخفاء المقاتلات.

والجدير بالذكر أن هذا القسم ليس مصمم لاستيعاب جميع المقاتلات، ولكنه قادر على استيعاب معظمها. ويتم نقل المقاتلات إلى القسم الخاص والعكس باستخدام مصاعد خاصة.

وبالتالي، عندما يتم ملاحظة حاملة طائرات لا تمتلك أية مقاتلة على سطحها، هذا ليس بالضروري أن نعتقد أنها غير مسلحة. فعلى الأرجح تم نقل جميع المقاتلات إلى القسم السفلي الخاص بها وإخفاؤها هناك، حيث يمكن نقلها إلى سطح الحاملة بسرعة كبيرة في حال لزم الأمر.