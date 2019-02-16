مدرعات الجيش السوري تشهر قوتها النارية في حماة (فيديو)

يستمر الجيش السوري في تدمير مقرات وتحصينات للإرهابيين في ريف حماة الشمالي.

وكشف فيديو نُشر على شبكة الإنترنت أن الجيش السوري يستعين بمدافع ناقلات الجنود المدرعة "بي تي إر-82أ" لقصف تحصينات الإرهابيين.

وتتميز مدرعة "بي تي إر-82أ" باحتوائها على معدات خصصت لإبطال صاعق تفجير قنابل من صنع يدوي.

يُذكر أن الجيش السوري يستخدم مدرعات "بي تي إر-82أ" منذ أغسطس/آب 2015. ونالت هذه المدرعات تقدير وإعجاب أفراد الجيش السوري لقوة نيران مدفعها عيار 30 ملم وخفة حركتها وسرعتها.

ويقدّر أفراد الجيش السوري أيضا مدرعات أخرى من صنع روسي، خصوصا "بي تي إر-80" و"تيغر" (النمر).