5 وحدات خاصة أسطورية بالجيش الروسي (فيديو)

تحمل القوات الخاصة الروسية اسما مشهورا على المستوى العالمي، وهو "سبتسناز"، لكن هذا الاسم يمثل مظلة تندرج تحتها 5 وحدات خاصة، كل منها أكثر فتكا من الأخرى.

وأورد موقع "روشن بيوند هيد لاينز" الأمريكي قدرات الوحدات الخاصة الروسية الخمس، التي استطاع بعضها تنفيذ عمليات عسكرية داخل إحدى القواعد الأمريكية واختطف إحدى مروحياتها، دون أن تعلم.

1- وحدات "جي آر يو"

استطاع مقاتلي تلك الوحدة الاستيلاء على مروحية أمريكية من إحدى قواعد الجيش الأمريكي، في كمبوديا عام 1968، وكانت طراز "إيه إتش — 1" (كوبرا).

وكانت تلك الوحدة بمثابة "عين وأذن" الجيش الروسي، منذ بداية عملها في خمسينيات القرن الماضي، واستطاعت أن تواصل عملها حول العالم في الخفاء.

2- وحدات "إف إس بي" (ألفا)

وهي وحدات خاصة مهمتها مكافحة الإرهاب، وشاركت في العديد من المهام العسكرية في أفغانستان عام 1979، وكانت مهمتها تأمين الأحداث العامة من أي هجمات إرهابية.

3- قوات الإبرار الجوي

هذه الوحدات مخصصة للعمل خلف خطوط العدو، حيث يتم إنزالها داخل أراضي العدو، للسيطرة عليها قبل بدء هجوم واسع، ويتم إبرارها من الجو، بأعداد كبيرة.

وتتدرب تلك الوحدات على الإنزال المظلي خلف خطوط العدو، على مسافات تصل إلى 2000 كم.

4- الوحدات الخاصة البحرية

تلك الوحدات مخصصة لحماية المدن الساحلية، ويرجع تاريخها لعام 1941 عندما تم حصار مدينة ليننغراد، وكان لها دور في مواجهة السفن المعادية، وتأمين المنشآت البحرية في وقت السلم والحرب، كما يمكنها تنفيذ عمليات عسكرية داخل المياه الإقليمية للعدو.

5- وحدات "إس أو إف"

وحدات القوات الخاصة "إس أو إف" تعد أحدث وحدات قوات "سبتسناز" الروسية، وتم تأسيسها عام 2009، وتشمل جميع أفرع الوحدات الخاصة الروسية.