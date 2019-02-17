طائرة "كاميكازي" الروسية من دون طيار تجتاز الاختبارات بنجاح

أعلنت شركة "كلاشينكوف" عن اجتياز طائرتها الجديدة من دون طيار و المعروفة باسم "كاميكازي" للإختبارات بنجاح.

أعلن المكتب الصحفي للشركة المشارك في معرض "آيدكس 2019" عن اجتياز الطائرة الجديدة للإختبارات بنجاح.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy روسيا تبدأ بتزويد السعودية ببنادق كلاشينكوف "إيه كيه 103"

وأكد المكتب عن اجتياز طائرة "كاميكازي" للإختبارات وبأنها أصبحت صالحة للإستخدام.

وبحسب المواصفات التي تم عرضها للطائرة في المعرض، فإنها قادرة على الوصول لسرعات تتراوح مابين 80 و 130كيلومترا في الساعة، وتصل حمولتها لثلاثة كيلوغرامات، وتستطيع الطيران لمدة 30 دقيقة.

هذا وكان قد إنطلق في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي اليوم الأحد فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس" والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم.

وتشارك مؤسسة "روستيخ" الروسية في المعرض بالإضافة لمشاركة شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"وبوينغ" و"رايثون" الأميركية، و"تاليس" الفرنسية، وغيرها.

وتشارك الصين بجناح كبير، إلى جانب مشاركة دول عربية منها الإمارات ومصر والأردن والسعودية وغيرها.