شركة روسية تقدم في "آيدكس أبو ظبي" عرضا للنظام الصاروخي "تورنادو غي"

تقدم شركة "تيخماش" الروسية، للمرة الأولى أول مرة، ضمن مشاركتها في معرض الدفاع الدولي بأبوظبي "آيدكس 2019"، عرضا ثلاثي الأبعاد للنظام الصاروخي المتطور متعدد الإطلاق "تورنادو غي"، الذي يتميز بخاصية التعرف على الهدف، وتدميره اوتوماتيكيا، وفي فضاء من 360 درجة.

أبوظبي- سبوتنيك . وقالت المسؤولة الإعلامية في الشركة، تاتيانا إيونوفا، لوكالة " سبوتنيك "، "نعرض لأول مرة مقاطع فيديو لهذا النظام المتطور في فراغ 3 دي… وتعرض مع هذا النظام القذائف المتطورة المستخدمة".

من جانبه قدم المسؤول عن العرض والدعاية في الشركة، إيغور كوزنتسوف، لوكالة "سبوتنيك" شرحا لطبيعة عمل المنظومة قائلا "في الوضع المعروض لكم، فإن المجموعة القتالية مكونة من ثلاث مركبات إطلاق ومركبة واحدة للقيادة، التي تعطي الأوامر بأخذ الوضع القتالي لمجموعة المركبات، بعد تحديد الهدف".

وأضاف، "المركبة القائدة مجهزة بمعدات تعمل اوتوماتيكية، تتلقى المعلومات من مجموعة المركبات المصاحبة، بالفراغين الأفقي والرأسي، ثم تعطى الأوامر بالإطلاق، حيث أن كل مركبة من المركبات القتالية في هذه الحالة مجهزة بأربعين قذيفة.. وفي حالتنا يتم الإطلاق على الهدف بعشر صواريخ".

وتابع، "القذيفة تتضمن رأس انفصالي، يتم فصله عن الحشوة الدافعة ويسقط على الهدف بواسطة باراشوت، ويتم تدمير الأهداف في فراغ 360درجة، وخاصية انفصال الرأس تتميز بها هذه المقذوفات، عن الصواريخ الباليستية.. ويتم التعامل مع الهدف دون الخروج من كابينة القيادة في المجموعة الضاربة".

ويبلغ مدى الصواريخ المحملة على المركبات في هذا النظام، من 5 إلى20 كيلومترا، ويعمل بشكل كامل في درجة حرارة بين — 50إلى +50درجة مئوية.

© AP Photo / Jon Gambrell "آيدكس-2017" في إسطنبول: تنامي الاهتمام بالأسلحة الروسية

وكانت انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، بحضور نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول العالم.

وبدأ الحفل الرسمي بعرض لفرقة الموسيقى العسكرية الإماراتية، تبعه عرض لفرقة عسكرية موسيقية من جمهورية أرمينيا.

وتلا ذلك عروض عسكرية تحاكي ظروف الحروب والمعارك الحقيقية، شاركت فيه طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات عسكرية بدون طيار، إلى جانب الدبابات والعربات المصفحة، وقوات التدخل السريع.

وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات بجناح في المعرض، كما يشارك الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، ضمن الوفود الرسمية.

ويضم المعرض أجنحة لشركات عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"وبوينغ" و"رايثون" الأمريكية، و"تاليس" الفرنسية، وغيرها.

وتشارك الصين بجناح كبير، إلى جانب مشاركة دول عربية كدولة الإمارات ومصر والأردن والسعودية وغيرها.

وسيتم استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ فيما يشهد المعرض العديد من العروض الحية، التي تحاكي سيناريوهات مختلفة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة والمعدات.

وتوفر الشركات العارضة منصات تفاعلية تمكن الزوار من تجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد.