تحديد موعد تسليم طائرة "سوخوي-57" للقوات الجوية الروسية

أعلن رئيس الشركة المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سلوسار، اليوم الاثنين، أن القوات الفضائية الجوية الروسية ستحصل على أول طائرة من طراز سوخوي-57 من الإنتاج المسلسل في العام الحالي.

© Sputnik . Ilya Pitalev مضادات الطيران لا تطال "سوخوي 57"

موسكو- سبوتنيك . وبذلك أكد يوري سلوسار خطط وزارة الدفاع الروسية بشأن توريد أول طائرة من هذا النوع ومن الإنتاج المسلسل وما أعلنه نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو.

وقال سلوسار لوكالة "سبوتنيك": "لقد وقعنا خلال منتدى "الجيش —2018" اتفاقيتين بشأن صناعة وتوريد مقاتلات متعددة المهام من الجيل الخامس من طراز سوخوي- 57 ومقاتلات خفيفة متعددة المهام من طراز ميغ — 35. وسيتم توريد أول طائرة من النوع الأول في العام الحالي".

وأكد سلوسار أن وزارة الدفاع الروسية تخطط للحصول على 15 طائرة من الإنتاج المسلسل في القريب العاجل، قائلا: "لقد انطلقت في أواخر العام الماضي في جوكوفسكي تجارب لطائرة "سوخوي — 57" ذات محرك المرحلة الثانية".

© Sputnik / المقاتلة الروسية "سو-57"

يذكر أن الطائرة من طراز "سوخوي — 57" تعد مقاتلة من الجيل الخامس مخصصة لتدمير كافة الأنواع من الأهداف الأرضية والجوية والبحرية. وقامت هذه الطائرة بأول طلعة لها في عام 2010. كذلك وأن الجمع بين القدرة العالية على المناورة والقدرة العالية على التحليق بسرعة تزيد عن سرعة الصوت بالإضافة إلى نظام حديث للأجهزة الموجودة على متنها وصعوبة بالغة في اكتشافها تضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة.