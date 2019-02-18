روسيا والإمارات توقعان اتفاقية دخول صندوق "توازن" في إنتاج سيارات "أوروس"

وقّعت "مجموعة شركات توازن" الإماراتية مع معهد الأبحاث الروسي "نامي" بالشراكة مع شركة "سولرز" الروسية لصناعة السيارات، اتفاقية استثمار سيارات "أوروس" وإيصالها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

© REUTERS / Stringer متحدث باسم "إيدكس": الإمارات تعلن صفقات عسكرية ضخمة مع شركات عالمية

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم الاثنين بين شركتي أوروس الروسية و"مجموعة توازن" الإماراتية بحضور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف".

وأن "هذه الاتفاقية تعطي مجموعة "توازن" حصة في استثمار "أوروس" بنسبة 36 بالمئة. وبناء على هذه الاتفاقية تستثمر شركة توازن الإماراتية 110 مليون يورو خلال 3 سنوات".

من جانبه أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن صندوق الدفاع والأمن والتنمية "توازن" (الإمارات) ومركز الأبحاث الروسي "نامي" وشركة "سولرز" قد وقعوا اتفاقا بشأن مشاركة "توازن" في شركة "آوروس" بنسبة 36 بالمئة من الأسهم.

وقال مانتوروف: "طبقا للاتفاق الموقَع، فإن صندوق "توازن" سيحصل على نسبة 36 بالمئة من شركة ذات مسؤولية محدودة "آوروس" وسيقوم باستثمار نحو 110 مليون يورو في الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة. وسيتم استخدام هذه الأموال للاستثمار في تنظيم الإنتاج المسلسل من المركبات "أوروس"، وكذلك في تطوير التوزيع في الأسواق الدولية. وينص الاتفاق أيضاً على أن يصبح صندوق توازن" الموزع العام لسلسلة "أوروس" في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

© Sputnik . اتفاقية تعاون مشترك بين روسيا والإمارات

وجرى توقيع الاتفاقية خلال حضور فعاليات المؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية (آيدكس 2019) في نسخته الرابعة عشرة بالعاصمة الأماراتية أبوظبي.