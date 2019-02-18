"كلاشنيكوف" تعرض طائرة مسيرة انتحارية في أبوظبي (فيديو+صور)

قدمت شركة "كلاشنيكوف"، ضمن إطار معرض "آيديكس-2019" في أبوظبي، الطائرة المسيرة الهجومية الذاتية الانفجار والعالية الدقة "كوب".

وقد عملت على تطوير الطائرة المسيرة شركة "ZALA AERO"، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وتصنيع أنظمة الطائرات المسيرة وغيرها من الوسائل التقنية لضمان استخدامها. وتعتبر جزءا من شركة "كلاشنيكوف" منذ كانون الثاني/يناير من عام 2011.

وتعتبر هذه الطائرة ذخيرة بحد ذاتها، فهي تتفجر عندما تصل إلى الهدف، وهي من أكثر التوجهات الواعدة في مجال تطوير أنظمة الطائرات المسيرة. وأطلقت عليها وسائل الإعلام الروسية اسم "كاميكازي" لتفجرها بعد وصولها للهدف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" سيرغي تشيميزيف: "هذه المنظومة خطوة نحو طرق مختلفة تماما لتنفيذ العمليات القتالية. إننا نحتفظ بالصدارة بين الدول المنتجة لمثل هذا النوع من الأسلحة".

وأضاف أن "الذخيرة الموجهة عالية الدقة تحلق 30 دقيقة بسرعة 130 كم/الساعة. وتتمكن الذخيرة في هذه الطائرة من الوصول إلى الهدف بغض النظر عن تخفيه وطبيعة التضاريس، على الارتفاعات المنخفضة والعالية على حد سواء. إنه سلاح دقيق جدا والأكثر فعالية. ويصعب مواجهته باستخدام منظومات الدفاع التقليدية".

وقد صممت الطائرة المسيرة الذكية العالية الدقة "كوب" لتدمير الأهداف البرية البعيدة. وتتميز بالانطلاق الخفي والدقة العالية في إطلاق النار وانخفاض مستوى الضوضاء ويصل وزن حمولتها إلى 3 كيلوغرامات. وتشكل قياساتها 1210X950X165 ملم.

ومن الجدير بالذكر أن الطائرة المسيرة الهجومية اجتازت الاختبارات بنجاح وجاهز للاستخدام.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض "آيديكس" يعتبر أحد أهم معارض الأسلحة وتقنيات الأمن، الذي يقام تحت رعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.