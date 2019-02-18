الإمارات تتعاقد مع شركة روسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت"

أعلن المتحدث باسم "أيديكس" العميد الركن أحمد الحساني عن تعاقد الإمارات مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت".

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث، اليوم الإثنين 18 شباط/فبراير، إن "الإمارات تتعاقد مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت" لصالح جهاز الصيانة العامة بقيمة 3.3 مليون دولار".

وأشار المتحدث إلى أن "القيمة الإجمالية للعقود مع الشركات الدولية بلغت 1.6 مليار دولار".

وأكد المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "وقعنا بالأمس عقدا لشراء منظومات صواريخ كورنيت بقيمة 146.9 مليون درهم (حوالي 40 مليون دولار أمريكي)، واليوم تم التوقيع على عقد شراء قطع غيار لهذه المنظومات بقيمة 12 مليون درهم (3.3 مليون دولار)".

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "أيديكس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها. كما تشارك الصين بجناح كبير ودول عربية منها الإمارات ومصر والأردن والسعودية وغيرها.