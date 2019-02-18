أبرز الصفقات العسكرية في معرض الدفاع والتسلح "آيديكس 2019"

انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، أمس الأحد 17 فبراير/ شباط، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، 15 في المئة منها شركات وطنية.

ويرجع تاريخ المعرض إلى عام 1993، ويعقد منذ ذلك الحين مرة كل عامين، ويقام هذا العام على مساحات عرض داخلية وخارجية، إضافة إلى منطقة مخصصة للعروض المائية.

لقاء مع العميد الركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي باسم #ايدكس 2019، والعقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي لمعرض نافدكس 2019، على هامش فعاليات اليوم الأول من #ايدكس و #نافدكس (@IDEX_UAE) 2019 في #أدنيك pic.twitter.com/zc2qoPTXBA — ADNEC Group (@ADNECGroup) February 18, 2019

وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 168 ألف متر مربع، ويقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر على مدى 5 أيام تستمر حتى الخميس 21 فبراير الجاري.

Deals signed by the UAE Armed Forces on day two of #IDEX and #NAVDEX 2019 at @ADNECGroup worth AED7,019,428,577, as the total deals up to date exceeded AED11,99 billion. The announcement came during a press conference held today. pic.twitter.com/3s2faBeIlb — IDEX (@IDEX_UAE) February 18, 2019

وتجاوزت قيمة صفقات القوات المسلحة الإماراتية، خلال اليوم الثاني من آيدكس 7 مليارات درهم إماراتي، ووصلت القيمة الإجمالية للصفقات حوالي 12 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمعرض على "فيسبوك".

وقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا بقيمة 1.6 مليار دولار مع شركات دولية أبرزها شركة "رايثيون" الأمريكية، وشركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية.

لقاء مع العميد الركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي باسم #ايدكس 2019، والعقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي لمعرض نافدكس 2019، على هامش فعاليات اليوم الأول من #ايدكس و #نافدكس (@IDEX_UAE) 2019 في #أدنيك pic.twitter.com/zc2qoPTXBA — ADNEC Group (@ADNECGroup) February 18, 2019

وشملت صفقة الشركة الروسية توفير قطع غيار وإصلاح نظام الصواريخ "كورنيت".

ووقعت "مجموعة شركات توازن" الإماراتية مع معهد الأبحاث الروسي "نامي" بالشراكة مع شركة "سوليرس" الروسية لصناعة السيارات، اتفاقية استثمار سيارات "أوروس".

© Photo/ Ministry of Defence of the Russian Federation نظام "كورنيت-دي1" الصاروخي المضاد للدبابات

وتحصل مجموعة "توازن" على حصة في استثمار "أوروس" بنسبة 36 بالمئة، بحجم استثمار إماراتي يصل إلى 110 مليون يورو خلال 3 سنوات.

© AFP 2018 / GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP كلاشنيكوف

وأبرمت السعودية صفقة مع شركة "روستيخ" الروسية، لإنتاج بنادق كلاشنيكوف "AK-103" في المملكة العربية السعودية، وسيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المخطط أن تصل نسبة تصنيع البندقية محليا إلى 90 في المئة.

© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها الإمارات ومصر والأردن والسعودية.