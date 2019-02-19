روسيا تقدم قذيفة "باسنيا" الحديثة في أبوظبي

ونالت قذيفة "باسنيا" شديدة الانفجار بعيار 100 ملم اهتماما خاصا خلال المعرض.

وقد تم تصنيع القذيفة لمدفع "2أ70"، المثبت على مركبات المشاة القتالية "بي إم بي-3أي" وجذبت اهتماما خاصا من الخبراء.

وقال المدير العام لشركة "تيخماش" فلاديمير لبيبن: "تبدي الإمارات العربية المتحدة اهتماما متزايدا بقذيفة "باسنيا"، ويعود ذلك إلى وجود عدد كبير من المركبات القتالية الروسية في الخدمة لدى الجيش الإماراتي".

وصممت "باسنيا" لضرب القوة الحية في المواقع المفتوحة وفي الخنادق والدروع الواقية، إضافة إلى القضاء على الآلات غير المدرعة.

وأشار إلى دراسة إمكانية توطين الإنتاج من جانب المشتري، إضافة إلى الاستعداد لضمان تمديد فترة الخدمة من خلال تقييم الحالة وعند الضرورة تنفيذ أعمال الإصلاح المناسبة.

وذكرت التقارير في وقت سابق أن روسيا بدأت بصنع الذخيرة الذكية لقاذفة القنابل "بلقان". وتم تصميمها لقذائف المدفعية الصغيرة.