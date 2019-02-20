تسجيل
12:32 20 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    جيل جديد من ناقلات الجنود المدرعة بي تي 3 إف الروسية في آيدكس

    عرض جيل جديد من ناقلات الجنود المدرعة "بي تي 3 إف" الروسية في "آيدكس" أبوظبي

    © Sputnik . Nezar Alian
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (38)
    0 20

    تعرض شركة "كورغان ماش زافود" الروسية التابعة لمجموعة "هاي بريسجن ويبونز"، ضمن مشاركتها في معرض الدفاع الدولي بأبوظبي "آيدكس 2019"، الجيل الجديد من ناقلات الجند والمعدات المدرعة "بي تي 3إف"، المصممة على قاعدة المدرعة القتالية الشهيرة "بي إم بي 3"، والتي دخلت الخدمة في القوات المسلحة بعدد من دول المنطقة.

    أبوظبي — سبوتنيك. وقال مدير المبيعات في "كورغان ماش زافود" رومان خروموف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "مصنع كورغان ماش زافود  يصدر للإمارات ناقلات الجند المدرعة المقاتلة، بي أم بي 3"، وبدأ التعاون بيننا منذ تسعينات القرن الماضي، ونتابع إمداد الشركاء بالمركبات العسكرية المطورة، على أساس العقد الموقع منذ سنتين، ونتابع الشراكة بإمداد القوات المسلحة الإماراتية بقطع" الغيار اللازمة".

    مدرعة بي تي-3إف
    CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / BT-3F armored personnel carrier (cropped photo)
    أحدث مدرعة روسية تستطيع السباحة
    وأضاف: "في هذا المعرض نقدم مركبات "بي أم بي 3"، التي دخلت الخدمة في الإمارات منذ العام 1993 وحتى العام 2000، وهناك المئات من هذه المركبات تم تطويرها وإرسالها إلى الإمارات بين العامين 2014 و2016، وناقلة الجند المدرعة بي تي — 3، عبارة عن جيل مطور من البي أم بي 3، مع توسيع جسم العربة المدرع، لنقل عدد 17 من الأفراد، 3من أفراد الطاقم، والباقي قوات المشاة الآلية، مع تزويدها بمدفعين رشاشين".

    وحول مميزات العربة المدرعة الجديدة، قال المسؤول: "تتميز هذه العربة بقدرتها على تجاوز المعيقات المائية، حيث أنها تعتبر برمائية، تسير بسرعة أكثر من 70 كم في الساعة على الطرقات المعبدة، في الطرق الترابية بسرعة 45 كم، تستطيع مقاومة الرمال والثلوج، وتستخدم غالبا من قبل مشاة البحرية في الجيوش… العربة مجهزة ليس فقط لنقل الأفراد، ولكنها مجهزة لنقل معداد عسكرية متحركة ورشاشات وذخيرة".

    وبشأن الفرق في المهمات بين الجيلين من هذه العربات المدرعة، أوضح خروموف، بأن الـ "بي أم بي 3"، مجهزة بنوعين من الأسلحة، وهي المدفع من عيار 100 ملم،  والمدفع من عيار 30  ملم، بالإضافة إلى الرشاش، "لكن الهدف المنشود من بي تي 3، هو توصيل الأفراد إلى أرض المعركة بأمان، مع التغطية النارية اللازمة، في عربة تمتلك درع متين للغاية، وهي تستخدم للقوات الخاصة، وتعتبر عربة دفاعية وليس هجومية".

    جيل جديد من ناقلات الجنود المدرعة بي تي 3 إف الروسية في آيدكس بأبوظبي
    © Sputnik . Nezar Alian
    جيل جديد من ناقلات الجنود المدرعة "بي تي 3 إف" الروسية في "آيدكس" بأبوظبي

    وأضاف موضحا: "البي إم بي 3 دخلت في خدمة أكثر من 10 جيوش في العالم، من بينها الكويت والإمارات والعراق، قمنا بتزويد الجيش العراقي، السنة الماضية، بسلسة من هذه المدرعات. وبحسب رغبة الجيش العراقي تم تزويد العربات بشبكات صلبة دفاعية لتشتيت القذائف ومشخص بصري حراري للأهداف، يسمح برؤية الهدف على مسافة 4.5 كم. والكثير من الجيوش في العالم أبدت اهتمامها بهذه المركبة، نظرا للتدريع المميز المجهزة به".

    وتقدم  الشركة أيضا في المعرض هنا، لأول مرة، عربة المدفعية المجنزرة من "سبروت إس دي إم"، والتي تعتبر دبابة خفيفة، تزن 19  طن، وتتميز بأنها مجهزة بمعدات قتالية تستخدم في الدبابة المتطورة تي 90، وبالتحديد المدفع 125ملم، المجهز لإطلاق القذائف والصواريخ الموجهة، والعربة أيضا برمائية، ومجهزة بمشخص بصري حراري.

    جيل جديد من ناقلات الجنود المدرعة بي تي 3 إف الروسية في آيدكس
    © Sputnik . Nezar Alian
    جيل جديد من ناقلات الجنود المدرعة "بي تي 3 إف" الروسية في "آيدكس"

    وأكد المسؤول في "كورغان ماش زافود"، أنه لا يوجد لدى أي دولة مصنعة للسلاح شيء مشابه لهذه العربة، كل ما هو موجود هو نماذج من منتجات حقبة السبعينات؛ ويمكن إنزال هذه المركبة من الجو، بواسطة طائرات من طراز إيل 76.

    كانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، أمس الثلاثاء، إبرام عقد مع شركة "سيرفيس آه أو زي تي"، لشراء ذخائر بقيمة 57 مليون و900 ألف درهم (حوالي 15.9 مليون دولار أميركي).

    جيل جديد من ناقلات الجنود المدرعة بي تي 3 إف الروسية في آيدكس بأبوظبي
    © Sputnik . Nezar Alian
    جيل جديد من ناقلات الجنود المدرعة "بي تي 3 إف" الروسية في "آيدكس" بأبوظبي

    وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الإماراتية في "آيدكس"، العميد الركن أحمد الحساني، لـ "سبوتنيك": "إن العقد يتضمن شراء ذخائر لناقلات الجند المدرعة من نوع بي ام بي 3، من عيار 100 ملم، بمبلغ 57  مليون و900 ألف درهم إماراتي؛ وذلك لصالح القوات البرية الإماراتية".

     وتتواصل فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، حتى يوم الخميس المقبل.

    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (38)

    انظر أيضا:

    عرض النظام الصاروخي البحري المعقد "بانتسير" لأول مرة في "آيدكس"
    حصيلة الصفقات الروسية في اليوم الثاني من معرض "آيدكس 2019"
    معرض "آيدكس 2019" يفتتح أبوابه في أبو ظبي
    معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019" ينطلق رسميا اليوم في أبوظبي
    "آيدكس-2017" في إسطنبول: تنامي الاهتمام بالأسلحة الروسية
    معرض آيدكس الدولي للدفاع أبو ظبي 2017
    الكلمات الدلالية:
    مدرعة, أخبار, أبوظبي, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون خلال احتفالات Tutta colpa della Luna أو Blame the Moon في ريو دي كاناريجيو، إحدى القنوات الشهيرة في البندقية في 16 فبراير/ شباط 2019. بدأت فينيسيا احتفالات الكرنفال السنوية مع عرض مائي ليلا الذي يستمر لأكثر من أسبوعين، وهي من احتفالات بمناسبة مرور 50 عاماً على سير الإنسان على القمر لأول مرة.
    انطلاق مهرجان المدينة التي خلقت للمهرجانات
    أردوغان: لا تراجع عن صفقة شراء أنظمة إس-400 الصاروخية من روسيا
    تركيا تدحض ادعاءات الـناتو
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك