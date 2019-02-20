أبوظبي — سبوتنيك. وبحسب المسؤول في المبيعات بالشركة، التي تتخذ من مدينة رأس الخيمة مقرا لها، تيمور ساتاروف، فإن القارب فريد من نوعه، نظرا لتميزه بمادة التصنيع التي يتم إصلاحها خلال دقائق، وهي مادة البولي إثيلين الخفيفة؛ بعكس المعادن التي عادة ما تصنع منها القوارب كالألمنيوم.

© Photo / Press Service of the Ministry of Industry and Trade الإمارات تبرم عقودا دفاعية بنحو 500 مليون دولار مع شركات دولية

وقال ساتاروف، لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الأربعاء: "نحن شركة إماراتية، ننتج قوارب مخصصة للقوات الخاصة وغيرها، وهنا نعرض القارب تريتون 850، بطول 8.5 متر، يمتلك 6 خصائص للتدريع، بمحرك 250 حصانا من انتاج شركة ياماها… القارب مصمم من مادة البولي إيثلين العالي الكثافة، وهو يتميز بخاصية الإصلاح ويتم إصلاح الثقوب أو الكسور خلال 10 دقائق، بخاصية اللحام على الساخن. ولدينا في العرض البحري أيضا قارب مماثل، بطول عشرة أمتار".

وتابع المسؤول: "كابينة القيادة مصممة لعشرة أشخاص بما فيهم سائق القارب والعناصر، والقارب مصمم لتثبيت رشاش من أي نوع كان. هذا القارب مصمم بتكنولوجيا متطورة جدا، ويمكن توجيهه أوتوماتيكيا عن بعد، ولا داع لوجود كابتن في القارب، الذي يمكن التعامل معه من على اليابسة".

وأضاف: "هذا القارب كليا من تصميم وإنتاج ستريت مارين، ولا يوجد شيء مشابه له في العالم. وكما أسلفت فإن المادة المصنع منها القارب تتميز بخاصية الإصلاح الفوري، والخفة، وعلى سبيل المثال فإن قارب بها الحجم عندما يصنع من سبائك الألمونيوم فإنه يصبح أثقل بمرتين.

© Sputnik . Nezar Alian "ستريت مارين" الإماراتية تعرض لأول مرة القارب المدرع "تريتون" في "آيدكس"

ويزن القارب 4.5 طن تقريبا، والنموذج الآخر وهو بطول 10 أمتار يزن 5.5 طن، وتبلغ سرعته 100 كيلومتر/ساعة، مع خزانات وقود سعتها 870 لترا، تعطي القارب إمكانية العمل لست ساعات متواصلة.

© Sputnik . Nezar Alian "ستريت مارين" الإماراتية تعرض لأول مرة القارب المدرع "تريتون" في "آيدكس"

تم عرض القارب في معارض بفرنسا وجنوب أفريقيا، وهنا في "آيدكس أبوظبي" يعرض لأول مرة.