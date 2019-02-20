وزارة الدفاع الروسية: صواريخ "كينجال" أصابت جميع الأهداف خلال تجارب عام 2018

صرحت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي في عام 2018 قام بإطلاق صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعة الصوت في ظروف جوية صعبة، وأصابت الصواريخ التي طارت أكثر من ألف كيلومتر جميع الأهداف.

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية "خلال عام 2018 ، نفذت عمليات إطلاق صاروخية عملية في ظروف جوية صعبة على أهداف موجودة في مواقع اختبار مختلفة للتأكد من دقة الخصائص، وأكد التقرير أن الصواريخ التي قطعت أكثر من ألف كيلومتر، أصابت جميع الأهداف التي لها حجم مماثل لسيارة الركاب".

وفى وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن طائرات "ميغ — 31"، المزودة بصواريخ "كينجال"، قامت بأكثر من 380 طلعة جوية فوق البحر الأسود وبحر قزوين.

يذكر أن صاروخ "أكس — 47 إم 2" (كينجال) يعتبر صاروخا جويا فرط صوتيا روسيا قادرا على تدمير الأهداف المعادية سواء كانت أرضية ثابتة أو بحرية متنقلة على سطح المياه، من أمثال حاملات الطائرات وطرادات ومدمرات وفرقاطات.

ويذكر أيضا أنه وفقا للمعلومات الواردة إلى صحيفة "فيدوموستي" من اتحاد شركات صناعة الطائرات الروسية فإن صاروخ "كينجال" يشبه صاروخ "إسكندر" إلا أنه تم تصميمه وتصنيعه خصيصا للقوات الجوية الروسية.