"آيديكس 2019"... "ماهيندرا الإمارات" تعرض مدرعات لكبار الشخصيات (صور)

كشفت شركة إماراتية متخصصة في صناعة السيارات عن مركبة مدرعة مخصصة لكبار الشخصيات، خلال مشاركتها في معرض "آيديكس 2019" في أبو ظبي.

أبوظبي — سبوتنيك. وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، الأحد 17 فبراير / شباط، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، بينما تصل نسبة الشركات الوطنية الإماراتية إلى 15 في المئة.

وعرضت شركة "ماهيندرا الإمارات لتدريع السيارات" التابعة لمجموعة "ماهيندرا الهندية"، اليوم الخميس 21 فبراير، عددا من المركبات المصفحة، أبرزها السيارة "تويوتا لاند كروز"، التي تم تصفيحها في مصانع الشركة برأس الخيمة، والمخصصة لكبار الشخصيات.

© Sputnik . Nazar Aliyan سيارات ماهيندرا الإمارات المدرعة في آيديكس 2019

ويرجع تاريخ معرض "آيديكس 2019" إلى عام 1993، ويعقد منذ ذلك الحين مرة كل عامين، ويقام هذا العام على مساحات عرض داخلية وخارجية، إضافة إلى منطقة مخصصة للعروض المائية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 168 ألف متر مربع، ويقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر على مدى 5 أيام تستمر حتى اليوم الخميس 21 فبراير الجاري.

© Sputnik . Nazar Aliyan سيارات ماهندرا الإمارات في آيديكس 2019

وتجاوزت قيمة صفقات القوات المسلحة الإماراتية، خلال اليوم الثاني من آيدكس 7 مليارات درهم إماراتي، ووصلت القيمة الإجمالية للصفقات حوالي 12 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمعرض على "فيسبوك".

© Sputnik . Nazar Aliya سيارات ماهندرا الإمارات في آيديكس 2019

ووقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا بقيمة 1.6 مليار دولار مع شركات دولية أبرزها شركة "رايثيون" الأمريكية، وشركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية.