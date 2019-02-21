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16:15 21 فبراير/ شباط 2019
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    سيارات ماهندرا الإمارات في معرض آيديكس 2019

    "آيديكس 2019"... "ماهيندرا الإمارات" تعرض مدرعات لكبار الشخصيات (صور)

    © Sputnik . Nazar Aliyan
    رصد عسكري
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    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (43)
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    كشفت شركة إماراتية متخصصة في صناعة السيارات عن مركبة مدرعة مخصصة لكبار الشخصيات، خلال مشاركتها في معرض "آيديكس 2019" في أبو ظبي.

    أبوظبي — سبوتنيك. وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، الأحد 17 فبراير / شباط، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، بينما تصل نسبة الشركات الوطنية الإماراتية إلى 15 في المئة.

    وعرضت شركة "ماهيندرا الإمارات لتدريع السيارات" التابعة لمجموعة "ماهيندرا الهندية"، اليوم الخميس 21 فبراير، عددا من المركبات المصفحة، أبرزها السيارة "تويوتا لاند كروز"، التي تم تصفيحها في مصانع الشركة برأس الخيمة، والمخصصة لكبار الشخصيات.

    سيارات ماهيندرا الإمارات المدرعة في آيديكس 2019
    © Sputnik . Nazar Aliyan
    سيارات ماهيندرا الإمارات المدرعة في آيديكس 2019

    ويرجع تاريخ معرض "آيديكس 2019" إلى عام 1993، ويعقد منذ ذلك الحين مرة كل عامين، ويقام هذا العام على مساحات عرض داخلية وخارجية، إضافة إلى منطقة مخصصة للعروض المائية.

    وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 168 ألف متر مربع، ويقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر على مدى 5 أيام تستمر حتى اليوم الخميس 21 فبراير الجاري.

    سيارات ماهندرا الإمارات في آيديكس 2019
    © Sputnik . Nazar Aliyan
    سيارات ماهندرا الإمارات في آيديكس 2019

    وتجاوزت قيمة صفقات القوات المسلحة الإماراتية، خلال اليوم الثاني من آيدكس 7 مليارات درهم إماراتي، ووصلت القيمة الإجمالية للصفقات حوالي 12 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمعرض على "فيسبوك".

    سيارات ماهندرا الإمارات في آيديكس 2019
    © Sputnik . Nazar Aliya
    سيارات ماهندرا الإمارات في آيديكس 2019

    ووقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا بقيمة 1.6 مليار دولار مع شركات دولية أبرزها شركة "رايثيون" الأمريكية، وشركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية.

     

    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (43)

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