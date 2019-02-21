روسيا تكشف عن بندقية قنص خارقة في "آيديكس 2019" بالإمارات (صورة)

كشفت إحدى الشركات الروسية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، عن بندقية قنص جديدة بقدرات خارقة، خلال مشاركتها في معرض الدفاع "آيديكس 2019"، في أبو ظبي.

أبوظبي — سبوتنيك . قدم مصنع "ديغتيريوف" الروسي (زي إي دي)، التابع لمجموعة "هاي بريسيجن ويبونز"، في معرض "آيديكس أبوظبي 2019"، العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي ينتجها.

ومن أبرز أسلحة الرماية، التي تم عرضها بندقية القنص "6 في 7 إم" المتطورة، التي تعرض لأول مرة.

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، الأحد 17 فبراير/ شباط، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، بينما تصل نسبة الشركات الوطنية الإماراتية إلى 15 في المئة.

ويقام هذا العام على مساحات عرض داخلية وخارجية، إضافة إلى منطقة مخصصة للعروض المائية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 168 ألف متر مربع، ويقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر على مدى 5 أيام تستمر حتى اليوم الخميس 21 فبراير الجاري.

ووقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا بقيمة 1.6 مليار دولار مع شركات دولية أبرزها شركة "رايثيون" الأمريكية، وشركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية، بينما عرضت العديد من الشركات الروسية أسلحة متنوعة وأبرمت صفقات أسلحة كبيرة مع دول عربية في مقدمتها السعودية والإمارات.