طائرات "انتحارية" مسيرة تظهر في "آيديكس 2019" بالإمارات (صورة)

شاركت بيلاروسيا في معرض الدفاع "آيديكس 2019"، بالعديد من المنتجات العسكرية المتطورة، أبرزها الطائرت الانتحارية المسيرة.

أبوظبي — سبوتنيك . عرض "المركز العلمي — التصنيعي للطائرات دون طيار متعددة الأغراض" التابع لأكاديمية العلوم في جمهورية بيلاروس، في المعرض، مجموعة من طائرات "درون" قاذفة القنابل، وأبرزها الطائرة الانتحارية "بوسيل إم بي 1".

وقال المدير العام للمركز والمصمم الرئيس، يوري ياتسينا، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس "في هذا المعرض، نحن الوحيدين الذين يقومون بعرض طائرات درون قتالية، تستطيع قذف قنابل بدقة 5 أمتار، وكذلك طرازات مضادة للدبابات بدقة 1 إلى 2 متر".

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، الأحد 17 فبراير/ شباط، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، بينما تصل نسبة الشركات الوطنية الإماراتية إلى 15 في المئة.

ويقام هذا العام على مساحات عرض داخلية وخارجية، إضافة إلى منطقة مخصصة للعروض المائية.

© Sputnik . Nazar Aliyan أكاديمية العلوم البيلاروسية تعرض "الطائرة الانتحارية" المسيرة "بوسيل إم بي" في آيديكس 2019 بالإمارات

وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 168 ألف متر مربع، ويقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر على مدى 5 أيام تستمر حتى اليوم الخميس 21 فبراير الجاري.