صاروخ أسرع من الصوت ثلاث مرات يفاجئ معرض الطيران

أكد معرض "آيدكس 2019" في أبوظبي ومعرض الطيران الذي انطلقت فعالياته في الهند أن السلاح والعتاد العسكري من صنع روسي يحتلان المزيد من المواقع في سوق العالم للأسلحة.

وحصلت المفاجأة غير المتوقعة خلال معرض الطيران المقام في الهند "ايروإنديا 2019" عندما أعلن مسؤول هندي أن روسيا والهند تعملان بصورة مشتركة على إنشاء صاروخ أسرع كثيرا من الصوت ينطلق من الطائرة في الجو.

© Sputnik . Pavel lvov صاروخ روسي جديد ضد توماهوك الأمريكي

وقال برافين باتهاك، مدير المبيعات والصادرات لشركة "براموس ايروسبايس" الروسية الهندية، إنه سيتم إنشاء واختبار صاروخ "براموس 2" في موعد أقصاه عام 2024.

وتم تأسيس شركة "براموس ايرسبايس" لتصنيع صواريخ "براموس". وصُنع صاروخ "براموس" على أساس صاروخ "ياخونت" الروسي المضاد للسفن. ويستطيع صاروخ "براموس" أن يطير إلى هدفه بسرعة 2.8 — 3 ماخ (أي ثلاثة أمثال سرعة الصوت) على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و15000 متر. ويحمل الصاروخ متفجرات يتراوح وزنها بين 200 و450 كيلوغراما. ويوجه صاروخ "براموس" نفسه إلى هدف محدد بنفسه دون مشاركة مطلقه.

جدير ذكره أن سرعة صاروخ "غاربون" الأمريكي المضاد للسفن لا تصل إلى 1 ماخ.

وصُنعت النسخة الجوية من صاروخ "براموس" للمقاتلة الثقيلة "سو-30إم كا إيه" التي تحمل الصاروخ الواحد. وتفجرت مفاجأة أخرى عندما أعلن ممثل الشركة الروسية الهندية أن العمل في إبداع نموذج خفيف من صاروخ "براموس" قارب على النهاية. وستستطيع مقاتلة "سو-30إم كا إيه" حمل 5 صواريخ جديدة. كما ستستطيع مقاتلة "ميغ-29" التي تعتبر من الطائرات المقاتلة الخفيفة أن تحمل هذه الصواريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الجوية الهندية أبدت الرغبة في شراء 21 طائرة أخرى من طراز "ميغ-29".