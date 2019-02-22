روسيا ترسل للهند عرضا حول توريد دفعة إضافية من مقاتلات "ميغ-29"

بنغالور — سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال بونتشوك خلال حضوره فعاليات معرض "أيروإنديا" الذي يجري حاليا في مدينة بنغالور الهندية "حقيقة، لقد تلقينا طلب استفسار من وزارة الدفاع الهندية حول إمكانية توريد 21 مقاتلة من طراز ميغ-29 يو.بي.جي (من بينها 19 طائرة قتالية وطائرتان قتاليتان — تدريبيتان). ومن جانبنا قد أرسلنا إلى شركائنا الهنديين عرضا تجاريا والآن نحن في انتظار قرار الجانب الهندي."



© Sputnik . Alexey Filippov الهند تطلب شراء 21 مقاتلة من طراز "ميغ-29" من روسيا