روسيا ترسل للهند عرضا حول توريد دفعة إضافية من مقاتلات "ميغ-29"

بنغالور — سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال بونتشوك خلال حضوره فعاليات معرض "أيروإنديا" الذي يجري حاليا في مدينة بنغالور الهندية "حقيقة، لقد تلقينا طلب استفسار من وزارة الدفاع الهندية حول إمكانية توريد 21 مقاتلة من طراز ميغ-29 يو.بي.جي (من بينها 19 طائرة قتالية وطائرتان قتاليتان — تدريبيتان). ومن جانبنا قد أرسلنا إلى شركائنا الهنديين عرضا تجاريا والآن نحن في انتظار قرار الجانب الهندي."
ويذكر أيضا أن القوات الجوية الهندية تستخدم في الوقت الحالي أكثر من 900 طائرة عسكرية روسية، بما في ذلك مقاتلات من طراز "ميغ — 21" و"ميغ — 29" (وكذلك "ميغ-29كي/كي.يو.بي — للقوات البحرية) و"سو — 30 إم.كي.إي" بالإضافة إلى طائرات نقل من طراز "إيل — 76" وطائرات التزويد بالوقود من طراز"إيل — 78".
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