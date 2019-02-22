إسرائيل تروج لمنظومة دفاعها بتدمير مروحية روسية (فيديو)

وعرضت الشركة فيديو لعمل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية الجديدة "MRSAM" على شاشة كبيرة في الجناح الإسرائيلي خلال معرض "Aero India 2019".

تجدر الإشارة إلى أن "كا-50" مروحية هجومية، مصممة لتدمير المعدات العسكرية ونقاط إطلاق النار وجنود العدو. وتم اعتمادها في القوات المسلحة الروسية في عام 1995.

وكانت الشركة الإسرائيلية قد عرضت، يوم أمس، رسوما متحركة للطائرة الانتحارية المسيرة "ميني هاربي"، التي سمتها وسائل الإعلام بـ"قاتلة" منظومات الدفاع الروسية "إس-300" و"إس-400".