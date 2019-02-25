بيلاروسيا تسلم القوات المسلحة الصربية 4 طائرات من طراز "ميغ – 29"

سلمت جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا) اليوم الاثنين، القوات المسلحة الصربية، 4 طائرات من طراز "ميغ-29" وذلك في إطار تقديم المساعدة العسكرية التقنية.

مينسك — سبوتنيك. نقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الحكومية عن النائب الأول لرئيس تسليح القوات المسلحة البيلاروسية أندري فيدين، قوله خلال مراسم التسليم إن وزارتي الدفاع البيلاروسية والصربية تتبادلان الخبرات في قطاعات واسعة من الأنشطة.

© Sputnik . Viktor Tolochko روسيا ترسل للهند عرضا حول توريد دفعة إضافية من مقاتلات "ميغ-29"

وأضاف فيدين، "نحن، كعسكريين، على استعداد لتقديم مساهمة في تعزيز القدرة الدفاعية لدولة شقيقة بالنسبة لنا." ونقوم بتسليم طائرات "ميغ — 29" ونتمنى أن تحلق هذه الطائرات في السماء خلال المناورات والمناسبات والاحتفالات فقط".

من جانبه، صرح وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين بأن التعاون العسكري التقني مع جمهورية بيلاروس له أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الدولة البلقانية.

وقال "لقد تلقينا 4 طائرات "ميغ- 29 " التي أصبحت في قوام القوات الجوية الصربية. وهناك عدد من المشاريع الاقتصادية العسكرية بين دولتينا. ونحن نولي اهتماما لتكنولوجيا معينة تملكها بيلاروس، إلا أننا لدينا أيضا ما نعرضه على الجانب البيلاروسي — أي منتجات مجمع التصنيع الحربي.

وكان فولين أكد لصحيفة "بوليتيكا" بأن مينسك ستقوم بتسليم 4 مقاتلات من طراز "ميغ — 29". وذلك وفقا للاتفاق بين الرئيسين الصربي ألكسندر فوتشيتش والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.