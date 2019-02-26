مقاتلات "سو-57" تدخل الخدمة في القوات الفضائية الروسية هذا العام

أفاد مدير شركة "سوخوي" التابعة لمصنع الطيران "كومسومولسك"، ألكسندر بيكارش، بأنه سيتم تسليم وزارة الدفاع الروسية مقاتلة "سو-57" بحلول العام الجاري، والمقاتلة الثانية من هذا الطراز العام المقبل.

وقال بيكارش للصحفيين: "لدينا عقد مع وزارة الدفاع الروسية، بقضى بتسليم مقاتلتين من هذا الطراز في 2019 و2020".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، العام الماضي، أنها وقعت مع شركة "سوخوي" عقداً لتسليمها طائرتين "سو-57" من الجيل الخامس حتى عام 2020.

وتوجد حاليا 10 طائرات من طراز "سو-57" في التشغيل التجريبي، يتم اختبارها في الجو وعلى الأرض.

وبحلول نهاية عام 2020، سيكون لدى وزارة الدفاع 12 طائرة من هذا النوع، وستكون آخر اثنتين منها باكورة لخط إنتاج تسلسلي.