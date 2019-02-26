أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على صواريخ "بال"

قال رئيس قسم دعم المعلومات في الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، نيكولاي فوسكريسنسكي، إن أسطول المحيط الهادئ الروسي حصل على عشرة أنظمة صواريخ ساحلية من طراز "بال".

© Sputnik . Vitaliy Timkiv نشر منظومة الصواريخ "بال" في شبه جزيرة القرم

وأضاف: "وصلت عشر مركبات قتالية حاملة لصواريخ "بال" بحرا إلى مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي. وهذه الآليات سوف تحل مكان الآليات القديمة التي خرجت عن الخدمة في أسطول المحيط الهادئ…".

ويذكر أن أطقم المعدات القتالية ستجري تدريبات على التحرك في ميادين التدريب والانتشار وتجهيز الأسلحة والمعدات للاستخدام القتالي وفقا للمعدلات الزمنية المقررة.

ويشار إلى أن أنظمة صواريخ "بال" تحوي على صواريخ مضادة للسفن من طراز "خا-35" ويمكنها تدمير أهداف العدو على مسافة تصل إلى 130 كم.